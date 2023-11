Domenica a Fiorano omaggio ai Caduti con la banda Flos Frugi

Domenica si svolgeranno a Fiorano le celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, che ricorre il 4 novembre di ogni anno. Per l’occasione, l’Amministrazione ricorda "il valore supremo della pace". Alle ore 9.45 è previsto il ritrovo di autorità e partecipanti alla chiesa parrocchiale di Spezzano, dove verrà celebrata la Messa alle 10. Alle 11.30 verrà deposta una corona di alloro al Monumento dei Caduti in piazza Menotti, con accompagnamento della banda Flos Frugi di Fiorano. Seguirà un intervento del ricercatore storico locale Filippo Barbieri sulla recente individuazione di due giovani fioranesi deceduti durante la Prima Guerra Mondiale: Arturo Dodi e Guglielmo Cuoghi. Dalle 12 deposizione delle corone ai cippi.