Domenica decisiva per i dilettanti: ultime gare di campionato e inizio post season

Domenica calda per i dilettanti, fra ultime gare di campionato (in D e in Terza) e post season che comincia (16,30).

Serie D. Si giocano le ultime 5 gare rinviate per il caso-Zenith (ore 15) che decidono griglia playoff e playout: Lentigione-Sammaurese, Corticella-Sasso M., Tau-Pistoiese, Riccione-San Marino e Zenith-Piacenza. Clas. Forlì 84, Ravenna 74, Lentigione 64, Pistoiese 61, Tau 60, Imolese 53, Cittadella 47, Prato e Tuttocuoio 42, Piacenza e Progresso 41, Sasso M. 37, San Marino 35, Corticella 33, Sammaurese 30, Fiorenzuola 26, Zenith 25, Riccione 22.

Eccellenza. Si giocano i due spareggi per la D Correggese-Nibbiano (a Fiorenzuola) e Mezzolara-T. Coriano (a Rimini). Nel girone "A" playout Rolo-Gotico.

Promozione. Si gioca la semifinale playoff Campagnola-Castellarano, chi vince il 18 gioca la finale in casa della Sanmichelese. Playout United Carpi-Fiorano.

Prima. Nel girone "C" semifinali playoff Virtus Libertas-Madonnina e FalkGalileo-Rubierese, finale 18/5. Playout Campeginese-Corlo. Nel girone "D" semifinale playoff Polinago-Spilamberto, chi vince il il 18 gioca la semifinale in casa del Maranello. Playout Lama-Pavullo e Vis San Prospero-Fox.

Seconda. Nel girone "F" semifinale playoff San Paolo-Saliceta, chi vince il 18 gioca la finale in casa dell’Ubersetto. Andata playout (rit. 18/5) J. Fiorano-Levizzano. Nel gione "G" semifinali playoff Rivara-Carpine e Sermide-Bondeno, finale 18/5.

Terza. Si gioca l’ultima giornata decisiva per stabilire la griglia playoff dei due gironi. Nel girone "A" all’Audax Casinalbo capolista basta un pari in casa con la Prignanese per la promozione, la Madonna di Sotto seconda a -3 è di scena a Fiumalbo.

Regolamento. Nei playoff e playout si gioca in gara secca in casa della meglio piazzata che va avanti (o si salva) in caso di parità al 120’, non ci sono i rigori. Si gioca su andata e ritorno solo nei playout di Seconda, in cui la meglio piazzata si salva anche con due pareggi.

Fase regionale. Promozione: le vincenti dei playoff dei 4 gironi si sfidano in semifinale (21/5) e finale (25/5) per stilare la classifica per i ripescaggi. Prima: le vincenti dei playoff degli 8 gironi si sfidano nei quarti (21/5), in semifinale (25/5) e finale (1/6) e la vincente è promossa. Seconda: le vincenti dei playoff dei 14 gironi si sfidano nelle 7 sfide del turno regionale (25/5) per stilare la classifica ripescaggi.

Eccellenza. Le vincenti dei playoff dei 2 gironi vanno agli spareggi nazionali. Primo turno (25/5 e 1/6) Marche-Emilia Romagna A e Lazio B-Emilia Romagna B, secondo turno 8 e 15/6, le 7 vincenti salgono in D.

