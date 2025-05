Domenica dei dilettanti: risultati e promozioni in Eccellenza, Promozione e categorie minori

Così la domenica dei dilettanti. ECCELLENZA. Nell’andata degli spareggi nazionali 1° turno (rit. 1/6) Montecchio Gallo – Vianese 0-1 (chi vince trova la vincente di Maccarese-Monastir 0-1) e Montespaccato – Mezzolara 2-1 (chi vince trova la vincente di Castelnuovo Vomano-Valentino Mazzola 2-1), secondo turno 8 e 15/6, le 7 vincenti salgono in D.

PROMOZIONE. Nella finale playoff regionale Bobbiese-Comacchiese 0-1. La classifica finale dei ripescaggi (5 posti): Comacchiese, Bobbiese, Y. Santarcangelo, Campagnola, Futura Fornovo M. (Coppa), sesta la Sanmichelese.

PRIMA. Così le semifinali regionali Maranello-San Vittore 4-3 e San Secondo-Bellaria 3-4 ai rigori, la finale Maranello-Bellaria domenica 1/6 in campo neutro che dà la promozione, ma anche le altre 3 semifinaliste più lo Spes (con la Coppa) sono comunque già certe della Prima.

SECONDA. Così i 7 playoff regionali: San Lorenzo-Superga 3-0 ai rigori, San Paolo-San Prospero C. 4-5 ai rigori, Lovers-Fiumanese 0-3, E. Lavezzola-Bobbio Perino 3-2, Porretta-Rivara 0-1, U. Albinea-Vicofertile 8-9 ai rigori, Rubicone C.-O. Quartesana 0-3. Classifica ripescaggi (ci sono 9 posti per ora): Crevalcore, Vicofertile, San Prospero C., E. Lavezzola, Fiumanese, San Lorenzo, Rivara, O. Quartesana, Superga, U. Albinea, Rubicone, San Paolo, Bobbio Perino, Lovers, Porretta.

TERZA. Così le due finali playoff: nel girone "A" Madonna di Sotto-Magreta 2-1 e nel "B" V. Possidiese-Concordia 1-2. Madonna di Sotto e Concordia sono ripescate in Seconda.