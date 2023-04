Domani è domenica ecologica, nell’ambito della manovra per la qualità dell’aria della Regione. Per tutta la giornata, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali è previsto, quindi, il blocco dei veicoli più inquinanti, la cui circolazione è già limitata durante la settimana: i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gplbenzina e metanobenzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1 e i veicoli diesel fino agli Euro 4 compresi.

Martedì 25 aprile, Festa della Liberazione, la manovra antismog, invece, non sarà applicata (come previsto dal Piano per la qualità dell’aria in occasione dei giorni in cui cade una festa). Tutte le auto potranno dunque circolare liberamente, senza limitazioni.