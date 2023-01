Domenica ecologica, ecco chi può circolare

Domani è domenica ecologica, nell’ambito della manovra per la qualità dell’aria della Regione Emilia Romagna. Per tutta la giornata, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali è previsto, quindi, il blocco dei veicoli più inquinanti, la cui circolazione è già limitata durante la settimana: i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gplbenzina e metanobenzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1 e i veicoli diesel fino agli Euro 4 compresi. Per tutta la giornata sono in vigore le stesse regole di circolazione applicate dal lunedì al venerdì, che dall’inizio dell’anno riguardano anche i veicoli diesel Euro 4. Dalle 8.30 alle 18.30, nell’area all’interno delle tangenziali non potranno circolare, dunque, i veicoli a benzina Euro 0 ed Euro 1; i veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 Euro 3 ed Euro 4 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli Euro 0.