Domenica pomeriggio in discoteca al Vox col comitato genitori

Andare in discoteca la domenica pomeriggio, come si faceva qualche decina di anni fa per incontrarsi e fare nuove amicizie? Lo storico Vox Club di Nonantola prova a riprendere questa usanza che per anni è stata completamente abbandonata, entrando di fatto nell’album dei ricordi e sparendo dai radar dell’attualità.

Con il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Sorbara e la collaborazione dei comitati genitori della medesima Unione, il Vox Club riaprirà infatti le porte della propria discoteca agli adolescenti, in particolare a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. L’appuntamento è fissato per domenica 29 gennaio, nella fascia oraria che va dalle 15,30 alle 19. "Una giornata – commentano gli organizzatori – per chiacchierare, conoscersi e interagire". Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro e dà diritto a una consumazione. La musica sarà a cura di Radioattiva on line.

Per ulteriori informazioni si può contattare il 339 4465293.

m.ped.