Domenica primo allenamento con Bigica

Fresca di primo, storico scudetto conquistato alla fine di maggio al Viola Park, la Primavera del Sassuolo comincia la sua stagione più importante, ovvero quella che la vedrà difendere il titolo nazionale più ambito e debuttare in Youth League. Forse anche per questo per i ragazzi di Emiliano Bigica le vacanze sono state brevi. Già da ieri, infatti, visite mediche presso il centro Mapei Sport di Olgiate Olona in attesa, domenica, del primo allenamento già programmato sul prato dello stadio ‘Ricci’, cui faranno seguito i test Mapei di martedi 9 luglio. Due settimane di lavoro in città, per i campioni d’Italia e, dal 24 al 31 luglio, ritiro a Ronzone, in Val di Non, stessa location scelta dalla prima squadra per la preparazione estiva. Ad agosto il primo impegno da ‘scudettati’, ovvero la Supercoppa Primavera TIM contro la Fiorentina, vincitrice della Primavera TIM Cup. Poi il campionato e, dalla seconda metà di ottobre, la già citata Youth League, mentre in Coppa Italia il Sassuolo entra soltanto dagli ottavi di finale, come testa di serie.