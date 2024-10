Domenica Speria, la mamma morta nell’incidente sull’auto del fidanzato

Modena, 6 ottobre 2024 – Il silenzio della notte rotto da un boato, rumore di lamiere, urla, una macchina che carambola su se stessa per svariati metri sfasciandosi e un’altra che si schianta contro un lampione. E nulla sarà più come prima. Terribile lo scenario che si sono trovati di fronte i soccorritori accorsi, nella notte tra venerdì e sabato, sulla strada provinciale Romana sud, a livello di Appalto di Soliera. E tragico il bilancio dell’incidente stradale che ha coinvolto le due macchine: una donna morta e due feriti. A perdere la vita Domenica Speria, estetista modenese 35enne, madre di un bambino di 9 anni. La donna era a bordo di una 500 Fiat Abarth rossa, guidata dal fidanzato C.S., di 32 anni, residente a Modena ma originario di Napoli. Le condizioni di Domenica sono risultate da subito gravissime: all’arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco, è stata rianimata per oltre un’ora sul posto, e poi caricata sull’ambulanza del 118 verso l’ospedale più vicino, ossia il Ramazzini di Carpi. Si è tentato di tutto, una corsa contro il tempo, ma durante il tragitto è morta.

Le condizioni del compagno

L’uomo che era alla guida della macchina è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Baggiovara dove in mattinata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Rimane ricoverato in medicina d’urgenza con 40 giorni di prognosi. Ferito anche il conducente dell’altra macchina coinvolta, una Dacia Duster bianca, M.P., 47enne di Carpi, che era con la moglie. E’ stato portato a Baggiovara ma per fortuna con ferite di lieve entità.

Un cartello stradale abbattuto

La dinamica

Mentre la comunità piange la morte tragica di Domenica, la Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine sta operando per ricostruire la dinamica dell’incidente fatale. Era da poco passata mezzanotte: sulla sempre trafficata Romana Sud, entrambe le vetture, in base ai rilievi effettuati appunto dalla Polizia locale, procedevano nella stessa direzione, da Modena verso Carpi. Potrebbe esserci un sorpasso o una distrazione all’origine dello schianto: alcuni automobilisti, che stavano percorrendo la stessa strada ed erano incolonnati dietro alle due macchine coinvolte, hanno infatti dichiarato di avere visto la Fiat 500 effettuare più sorpassi pare a velocità sostenuta, fino a quando l’automobilista si è trovato davanti l’isola spartitraffico di cemento che è al centro della strada. A quel punto, sempre secondo le prime ricostruzioni, per evitare l’impatto, il 32enne avrebbe sterzato tutto a destra andando però a scontrarsi con la Dacia che, per il violento urto, è stata lanciata fuori strada finendo contro un lampione. La Fiat 500 si è ribaltata più volte su stessa, finendo a oltre 100 metri dal luogo dell’impatto, fino a scontrarsi con un cartello stradale che ha messo fine alla sua corsa. La macchina è distrutta: tettuccio, parabrezza e finestrini andati in frantumi. La polizia dovrà anche accertare se la coppia indossasse la cintura di sicurezza, visto che la vittima sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo sull’asfalto. Inoltre, sono in corso di valutazione gli esami alcolemici in quanto dai primi accertamenti risulterebbe che il 32enne fosse alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito e sarebbe indagato per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno estratto il conducente della Dacia dall’abitacolo e messo in sicurezza i mezzi.

Le parole della sindaca

“A nome mio personale e in rappresentanza di tutta la comunità solierese, voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Domenica Speria e vicinanza alle persone coinvolte”, afferma Caterina Bagni, sindaco di Soliera. E’ il secondo incidente mortale sul nostro territorio in pochi giorni: solo una settimana fa a Carpi è deceduto in un incidente il motociclista di 45 anni, Cristian Iacono: si era scontrato con un bus.