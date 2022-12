Domus assistenza, rinnovato il contratto

La trattativa condotta da Cgil, Cisl Emilia Centrale, la Cooperativa Domus Assistenza e Confcooperative si è conclusa con la firma dell’accordo aziendale che definisce misure per il miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti e dei soci della cooperativa Domus Assistenza, perfezionando i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e dell’integrativo provinciale delle Cooperative sociali, relativamente, nello specifico, a rimborso pasto, riconoscimento chilometri e aumento dello stipendio alle lavoratrici in maternità obbligatoria.

"Sono solo alcuni degli obbiettivi raggiunti con la firma dell’integrativo aziendale tra la Cooperativa Domus Assistenza, che a Modena conta 1.727 dipendenti, e le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Funzione Pubblica e Fisascat Cisl - commentano Mohcine El Arrag Fp Cgil, Livio Lomartire Cisl Fp e Patrice Zemo Fisascat Cisl – e porterà a concreti miglioramenti delle condizioni di lavoro dei soci e dei lavoratori della cooperativa".

Tra questi, come citato, il cambio di gestione, la pronta disponibilità e reperibilità, il rimborso pasto e chilometrico.

Infine, si rafforza la tutela della maternità attraverso il riconoscimento del 100% dello stipendio – quando invece oggi si riconosce l’80% dello stipendio – durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, anche a garanzia di pari trattamento retributivo tra uomini e donne che rappresentano circa l’88,4% della forza lavoro aziendale.

"Si è trattato – commentano i sindacalisti – di un percorso che ha messo al centro la qualità del lavoro e gli investimenti sulle lavoratrici e sul miglioramento delle loro condizioni, escludendo logiche fondate sull’abbassamento del costo del lavoro, come unica strategia aziendale".

Un percorso sindacale di condivisione basato sul principio della qualità del lavoro e che valorizza le professionalità degli operatori e il loro benessere lavorativo, in particolar modo nei servizi assistenziali, educativi che sono al centro dell’attività della Cooperativa.

È previsto nel mese di gennaio il tavolo per regolamentare alcuni istituti normativi. In gennaio si terranno le assemblee sindacali per la consultazione di lavoratrici e lavoratori che saranno informati dei risultati e decideranno il da farsi.