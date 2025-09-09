Don Anand è il nuovo parroco di San Bernardino Realino

Nella stanza di un santo
CronacaDon Anand è il nuovo parroco di San Bernardino Realino
9 set 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
Carpi, subentra a don Mauro Pancera che, dopo 4 anni, lascia la comunità

Carpi, subentra a don Mauro Pancera che, dopo 4 anni, lascia la comunità

Don Anand Nikhartil sarà il nuovo parroco di parroco di San Bernardino Realino in Carpi. Subentra a don Mauro Pancera: nel corso delle celebrazioni festive nella parrocchia di San Bernardino Realino è stato lo stesso don Mauro ad annunciare che il vescovo Castellucci lo ha nominato Cappellano del Carcere di Sant’Anna di Modena, e quindi lascia dopo quattro anni la guida della comunità parrocchiale. Don Mauro mantiene l’incarico di Direttore dell’ufficio liturgico interdiocesano e la recente nomina a Responsabile del Servizio interdiocesano di formazione liturgica e alla ministerialità. Per quanto riguarda l’avvicendamento alla guida della parrocchia di San Bernardino Realino ancora non sono state fissate le date di saluto di don Mauro e di ingresso per don Anand.

Don Nikhartil è stato ordinato presbitero nel 2010, parroco di Fossoli-Budrione-Migliarina dal 2019 al 2023, prima della nomina a Vicerettore del Seminario Metropolitano di Modena. Inoltre, a seguito delle dimissioni presentate nel giugno scorso da don Antonio Dotti, dopo dieci anni di servizio, il vescovo Erio Castellucci ha nominato don Anand Nikhartil quale assistente ecclesiastico della Zona Agesci di Carpi. Il Vescovo Erio, unito alla Diocesi, ringrazia don Anand per la disponibilità ad assumere queste nuove responsabilità.

