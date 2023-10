Don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali, concessa la medaglia d’oro al valor civile

A sottolineare ulteriormente il profondo legame tra la storia di Villa Emma e Nonantola arriva la notizia del conferimento da parte della Presidenza della Repubblica della medaglia d’oro al valore civile per gli eredi di Don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali. "Un motivo di immenso orgoglio per la loro memoria ma anche per tutta la comunità nonantolana. Un’occasione per ricordare chi, con il sostegno della comunità locale, portò avanti valori sempre attuali come la pace, la solidarietà, l’accoglienza e l’integrazione", il commento dell’assessore alla cultura del Comune di Nonantola Tiziana Baccolini. "Una notizia che aspettavamo da tempo – continua l’assessore –: la nostra richiesta del riconoscimento era partita ben otto anni fa con una raccolta firme a Nonantola". Don Beccari e Moreali ebbero un ruolo cruciale nella storia dei 73 ragazzi di Villa Emma: si occuparono di nasconderli, in meno di 36 ore, nel momento in cui i nazisti arrivarono e occuparono il territorio modenese. I ragazzi vennero distribuiti tra famiglie locali, i sacerdoti del seminario e le suore ospedaliere. I due si occuparono poi di mettere in piedi una stamperia clandestina per creare documenti falsi che permettessero ai ragazzi di fuggire. La cerimonia di conferimento delle medaglie, accompagnata da un programma di iniziative ancora in via di definizione, si terrà nel pomeriggio del 3 dicembre.

c.mas.