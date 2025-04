"Don Bosco, il santo moderno"

"Gardez-vous, bandits!", "State attenti, banditi", grida l’uomo che brandisce una sedia per difendersi da un agguato e fa fuggire i suoi assalitori. In un’altra scena lo vediamo impugnare una pistola, in un’altra fa salti da funambolo. È Batman? È Superman? No, è San Giovanni Bosco, presentato quasi come un supereroe nella monumentale biografia a fumetti disegnata attorno al 1941 dal belga Joseph Gillain, in arte Jijé: da subito quella storia fu un clamoroso successo in Belgio, oltre 200mila copie vendute in cinque edizioni, il fumetto religioso più diffuso di tutti i tempi.

"Don Bosco è stato davvero il primo vero santo ‘moderno’, capace di entrare nell’immaginario popolare", spiega Roberto Alessandrini, modenese, docente di Antropologia culturale all’Università Pontificia Salesiana di Roma e all’Istituto universitario Pratesi di Soverato (Catanzaro), nonché presidente del consiglio d’indirizzo della Fondazione Ago, che nel suo nuovo, brillante saggio "Il santo educatore" (Bibliotheka editore) ricostruisce appunto la ‘fortuna’ della figura del grande sacerdote piemontese, non convenzionale, antiborghese, personalità centrale "nella storia della cultura popolare cattolica e patrono di apprendisti, giovani, educatori e pedagogisti".

Uomo aperto alla novità, acuto e preveggente, don Bosco aveva ben compreso – in anticipo sui tempi – la forza dell’immagine per fare breccia nel cuore delle persone e riuscire a veicolare un messaggio di amore e di solidarietà. E la sua immagine è legata – ancora oggi – a una fotografia che venne scattata nel 1880 da Michele Schemboche, allievo di Nadar a Parigi: il sacerdote (allora 65enne) è presentato con i capelli scarmigliati, il volto sorridente, lo sguardo aperto, accogliente. Quello scatto è divenuto il riferimento per tutte le raffigurazioni successive di don Bosco: il pittore Angelo Enrie ne ricavò il ritratto ufficiale per la beatificazione del 1929 e la canonizzazione del 1934, e allo stesso modo nel 1941 ispirò Mario Caffaro Rore per quella che è ancora la raffigurazione del Santo.

"Don Bosco non disegnava di mettersi in posa per i primi fotografi del suo tempo poiché intendeva assecondare il desiderio dei molti amici e benefattori che volevano avere un suo ricordo personale – sottolinea Alessandrini –. La promozione del ‘culto fotografico’ di se stesso aveva quindi una finalità di apostolato". Anche in questo don Bosco fu un pioniere. Come ha osservato anche Gianluca Della Maggiore nel libro "Santi in posa", "è evidente che avesse consapevolezza di quanto la fotografia stesse accelerando il bioritmo dei meccanismi della sua celebrità".

E proprio la sua notorietà ha portato il volto del Santo a essere effigiato nelle più svariate rappresentazioni, come in una serie di figurine Liebig degli anni ‘40, nella storia a fumetti di Jijè (pubblicata dapprima a puntate sul settimanale Spirou poi riunita in volume), nei manifesti e nelle immagini devozionali. Ancora noi, oggi, conosciamo il volto di don Giovanni Bosco attraverso quello stesso ritratto fotografico di fine ‘800, ripreso anche su un francobollo commemorativo del 2015 e sul logo del bicentenario della nascita. Con quella stessa immagine, don Bosco è stato perfino trasformato in un novello Zio Sam su Twitter: da Santo - icona della storia a Santo - meme di un nuovo millennio.