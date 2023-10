’Don Carlo’, il potere di Verdi . E gli splendori dei Gonzaga

Eterna tragedia del potere, venerdì 3 e domenica 5 novembre torna al teatro Comunale di Modena l’attesissimo "Don Carlo" di Giuseppe Verdi (nella foto, una scena) con un cast di prestigio internazionale in cui spiccano Michele Pertusi, Anna Pirozzi, Piero Pretti e Teresa Romano. Dirige Jordi Bernàcer, la regia è di Joseph Franconi-Lee. Sabato 4 alle 15.30 in Duomo, incanti romantici e impressionisti con l’organista Franco Vito Gaiezza e il flauto di Stefan Mircea Cutean, poi alle 17.30 la Gioventù Musicale inaugurerà la sua stagione al cinema teatro Arena (viale Tassoni) con il premiatissimo quartetto d’archi Isidore.

Ultimi concerti d’autunno per il Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie" che mercoledì 1° novembre alle 21 alla chiesa di San Carlo rievocherà "Lo splendore dei Gonzaga" con voci e strumenti di Biscantores (direttore Luca Colombo), poi domenica 5 alle 17.30 al Museo Civico accoglierà Franco Pavan in brani per tiorba di Kapsberger e Pfender: con chitarrone e chitarra barocca, il musicista sarà anche protagonista dell’appuntamento conclusivo della rassegna "Musica familiare", domenica mattina sempre al Museo. E domenica pomeriggio al teatro Troisi di Nonantola (con gli Amici della musica), la chitarra di Luigi Attademo ci accompagnerà fra musiche di Bach, Villa-Lobos, Ponce.

s. m.