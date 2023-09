Don Dallari in festa: 40 anni di sacerdozio

Parrocchia di Cavezzo in festa per i 40 anni di sacerdozio di don Giancarlo Dallari. Per l’occasione, a festeggiare il parroco arriverà anche il Vescovo Erio Castellucci che domani alle 18.30 celebrerà la Santa Messa insieme a don Dallari e ad altri sacerdoti. I festeggiamenti continueranno venerdì quando alle 20, presso il circolo del tennis, si terrà la cena comunitaria con menù a prezzo fisso aperta a tutta la cittadinanza. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 3534321641, oppure presso il negozio ‘Fiori & Co’ di via 1° Maggio a Cavezzo. A fine serata, giochi ed intrattenimento per tutti.