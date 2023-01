Don Erio omaggia Papa Ratzinger "Il suo un Pontificato coraggioso"

di Stefano Marchetti

Ricorderemo Benedetto XVI come un Papa "di mitezza decisa", sottolinea l’arcivescovo Erio Castellucci: "Il suo magistero è stato molto profondo ma semplice, sempre nel segno del Vangelo". Papa Ratzinger si è spento proprio l’ultimo dell’anno, quando la Chiesa ricorda un altro Papa, San Silvestro I, le cui reliquie sono custodite alla millenaria e meravigliosa abbazia di Nonantola, insieme a quelle di un altro Pontefice salito alla gloria degli altari, Adriano III: "In nessun altro luogo, fuori da Roma, sono riuniti due Papi Santi", ricorda don Alberto Zironi, parroco dell’abbazia. E così, al tramonto di sabato, la solenne celebrazione dedicata a San Silvestro, con l’iconica benedizione e il Te Deum di fine anno, si è caricata di un significato e di un’emozione in più nell’omaggio a Papa Benedetto: una Messa "di ringraziamento e di suffragio", ha esordito l’arcivescovo, con il pensiero rivolto a un Pontefice che ha donato alla Chiesa il suo "impegno generoso e disinteressato".

Il Vangelo della solennità di San Silvestro è il famoso racconto di Giovanni in cui Gesù per tre volte interroga Pietro, "Mi ami più di costoro?", "Mi ami?, "Mi vuoi bene?", e conclude con un invito, "Seguimi". "Ed è proprio lo stesso brano del Vangelo che venne letto ai funerali di Giovanni Paolo II, presieduti dal cardinale Ratzinger, futuro Papa Benedetto", ha fatto notare don Erio nella sua omelia. In questa pagina, ha proseguito, emerge come la fiducia di chi ama in modo incondizionato aiuti a camminare: "Papa Benedetto ha affrontato tempeste anche dure, ma è stato sempre sorretto dalla grande fiducia verso quel Signore a cui aveva dedicato la vita". Lo ha fatto sempre, anche attraverso la sua rinuncia e in questi dieci anni di vita ritirata e di silenzio: "Anche in questo tempo – ha detto ancora don Erio –. Papa Benedetto è stato un vero pastore universale che ha testimoniato dove possa arrivare l’accoglienza incondizionata del Signore. Ci ha dimostrato che chi si fida del Signore viene accompagnato da lui fino alla fine".

Nella basilica concattedrale, ogni anno il rito solenne è accompagnato da antichi segni di devozione, come l’offerta del cero che verrà acceso nella notte di Pasqua. "San Silvestro è stato il grande Papa del Concilio di Nicea, il Papa del tempo di Costantino – ha aggiunto don Alberto Zironi –. Ora gli chiediamo di accogliere in Cielo questo suo successore, che ha guidato la Chiesa in tempi non facili". "Papa Benedetto XVI ha compiuto scelte importanti, per esempio nella lotta agli abusi", ci ha detto l’arcivescovo Castellucci al termine della Messa. E la sua rinuncia, che ha desacralizzato la figura del Papa, resterà come un evento di enorme portata. "Io sono convinto che la figura di Papa Benedetto verrà riscoperta nel tempo, un po’ come è avvenuto per altri Pontefici come Paolo VI", è il pensiero di don Erio che ha rinnovato l’omaggio a Papa Ratzinger ieri pomeriggio in Duomo a Carpi e in parallelo ha invitato tutti i sacerdoti a ricordarlo nelle Sante Messe.

"La lunga vita di Papa Benedetto al servizio della Chiesa – ha scritto in un messaggio inviato al clero delle due diocesi –, la sua dedizione e intelligenza teologica, la testimonianza che ha offerto come vicario di Pietro e il coraggio che ha dimostrato negli otto anni di Pontificato, compresa la decisione di rinunciare al ministero, e infine la presenza vigile e riservata di questi ultimi dieci anni ci regalano una memoria grata e commossa di lui".