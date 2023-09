Don Germain Kicho lascia Mirandola: il sindaco ringrazia per l'opera svolta

Le comunità delle parrocchie di San Martino Vescovo (San Martino Spino) e di San Biagio (Gavello) perdono il loro sacerdote. Per disposizione del vescovo Erio Castellucci, don Germain Kicho (nella foto a sinistra) andrà a reggere la parrocchia di Sant’Arcangelo a Novi di Modena. La notizia ha fatto il giro della città ed è stata commentata dal sindaco Alberto Greco. "Vorrei esprimere il mio personale ringraziamento a Don Germain Kicho – ha detto il primo cittadino – per la straordinaria empatia con la quale ha svolto la sua opera pastorale a San Martino Spino e Gavello. Un "uomo del fare" che ha sempre perorato con energia la causa della ricostruzione delle sue due chiese. Un uomo, come Padre Pio ricordato in questi giorni, che crede fortemente nella confessione: tanti cittadini erano soliti trascorrere in sua compagnia i venerdì mattina, presso il Duomo di Mirandola". Giunto nel mirandolese nel 2015, negli anni immediatamente successivi al terremoto, don Germain ha saputo conquistare da subito l’affetto delle due comunità frazionali, cui era solito fare quotidiana visita – rigorosamente in bicicletta - per accertarsi delle condizioni dei suoi parrocchiani.

al. g.