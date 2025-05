Don Giorgio, messe per i 25 anni dalla morte

Don Giorgio Govoni morì il 19 maggio 2000, colpito da un infarto nello studio del suo avvocato a Modena. Troppo pesanti per il suo cuore le accuse (del tutto infondate) che gli erano state addossate, troppo forti le calunnie che lo avevano colpito, troppo di tutto. "Don Giorgio fu un martire della carità", disse monsignor Ettore Rovatti, parroco di Finale, che poi scrisse un libro capace di smontare tutto il castello di inconcepibili accuse rivolte al sacerdote suo confratello e amico.

A 25 anni di distanza, la storia di don Giorgio (ingiustamente accusato di essere uno dei ‘diavoli della Bassa’) continua a essere una ferita aperta per molti, non solo a Finale o a San Felice. Chi conosceva don Giorgio, sapeva che era un uomo aperto a tutti, sempre pronto ad aiutare, disponibile con ogni persona: era inimmaginabile perfino pensare che potesse essere complice di delitti efferati, che poi si rivelarono totalmente inventati e inesistenti.

È con questo spirito che ci si appresta a celebrare il 25° anniversario della scomparsa di don Giorgio, con una serie di iniziative per ricordarlo. In particolare domenica 18 maggio verranno celebrate Sante Messe alle 9.30 alla chiesa parrocchiale di XII Morelli (Ferrara), alle 9.45 alla chiesa di San Biagio in Padule, alle 10.30 a Massa Finalese e alle 11.15 a Staggia di San Prospero. Particolarmente solenne sarà la Messa che monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì, presiederà alle 18 nel Duomo di Finale Emilia, dove don Giorgio aveva celebrato la sua prima Messa il 4 settembre 1966. Domenica 25 maggio poi verrà recitato il Santo Rosario sulla tomba di don Giorgio al cimitero di XII Morelli.

In un volantino diffuso per l’anniversario sono riportate alcune luminose frasi del sacerdote: "Bisogna aiutare chi ha bisogno nel momento del bisogno", e ancora "Per seguire il Vangelo non bisogna avere paura di andare controcorrente: purtroppo spesso e volentieri noi cristiani non vogliamo andare, scegliamo quello che fanno in tanti". E poi, "Sull’esempio di Cristo ogni difficoltà non è più insormontabile, è sufficiente seguire Cristo consapevoli della Croce, ma al tempo stesso confortati dalla certezza della resurrezione".

s.m.