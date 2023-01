Don Lamacchi, c’è il concorso

Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno coinvolto complessivamente diverse

centinaia di partecipanti adulti e di studenti sassolesi, torna il Concorso di Poesia in memoria di Don Carlo Lamecchi. Il concorso sarà articolato in 2 sezioni: la sezione ragazzi, rivolta alle scuole del territorio, e la sezione adulti, a cui possono partecipare tutti gli adulti maggiorenni. Il tema scelto dall’Associazione per la seconda edizione del Concorso è “Ascolta”. Per partecipare alla sezione adulti del concorso, è necessario inviare una mail a [email protected] allegando la seguente documentazione:

scheda di iscrizione compilata e firmata; file in PDF contenente esclusivamente titolo e testo della poesia, senza il nome

dell’autore.