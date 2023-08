"Don Luca di Carpi tra gli evacuati per i roghi in Canada: pregate per noi sfollati"

"Sono partito adesso, da voi forse è notte, qui è sera, perché hanno dato l’ordine di evacuazione totale della popolazione di Yellowknife (dove mi trovo) entro venerdì (oggi per chi legge, ndr) alle 12, per cui finché la strada Highway è aperta hanno consigliato di andare. Avevo già il bagaglio pronto e sono partito. Arriverò a Edmonton (la capitale canadese dello Stato dell’Alberta) nel giro di un giorno, sono 1.600 chilometri da qui". E’ il messaggio che don Luca Baraldi, il sacerdote carpigiano da oltre due anni in missione presso le popolazioni indigene canadesi, ‘fidei donum’ della Diocesi di Carpi a quella di Mackenzie-Fort Smith, nel nord ovest del Canada e a nord del gran Lago Salato, ha mandato al settimanale diocesano Notizie, per rassicurare i carpigiani e i tanti suoi amici sulle sue condizioni. Anche don Luca, infatti, è tra le migliaia di sfollati in fuga dal gigantesco rogo che in questi giorni sta mandando in fumo molti chilometri quadrati di foresta nel centro del Canada. "Ormai da tutta l’estate incendi e fuochi devastano i territori. Nei giorni scorsi cinque comunità sono state evacuate e una è andata distrutta. Da qualche settimana – questa la testimonianza del don – anche l’area intorno a Yellowknife è stata interessata pesantemente: il fuoco sul fronte nord ovest era ormai a 7 km dalla città. Le autorità hanno posto in stato di evacuazione alcune zone della periferia e suggerito a molti di andarsene. Io inizialmente ero rimasto per sostituire il parroco, ma adesso le autorità hanno imposto di lasciare la città. Un caro saluto, grazie delle preghiere per me e per tutti quelli che sono in viaggio come me. Chiedo, per favore, una preghiera per gli sfollati e perché presto piova e il fuoco si fermi. Un abbraccio".