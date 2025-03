Don Pierino festeggia settant’anni

Giorno speciale, oggi, per la parrocchia di Torre Maina e Gorzano. Compie infatti 70 anni don Pierino Sacella, parroco dal 2008. Originario di Sarnico, Sacella fu ordinato sacerdote nel 1982 e tra le diverse cariche ricoperte nel corso di oltre 40 anni di ministero ci sono anche quelle di coadiutore a Capriate e cappellano militare all’Accademia di Modena fino al 2014. Da giovane, disse in un’intervista al ‘Carlino’, voleva fare il missionario, poi ha scelto prima l’esercito e infine la vita parrocchiale su queste prime colline maranellesi dove, ormai da quasi trent’anni, è conosciuto ed apprezzato per la sua umanità e disponibilità.

"Caro don Pierino, oggi la nostra comunità è in festa per celebrare i tuoi 70 anni", scrivono i parrocchiani nel loro messaggio di auguri, aggiungendo come questa giornata sia "un’occasione speciale per ringraziarti per tutto ciò che hai fatto e continui a fare per la nostra comunità. In tanti anni, con entusiasmo e impegno nelle opere, hai costruito una comunità unita e affiatata. La tua presenza – concludono i parrocchiani di don Sacella - è un dono prezioso e vogliamo rallegrarci con te, augurandoti salute, serenità ed entusiasmo". s.f.