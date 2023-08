"Don Remigio cambia parrocchia a Castelfranco: l'annuncio di un storico parroco"

Don Remigio Ricci, storico parroco di Castelfranco Emilia, dal prossimo autunno sarà trasferito, per raggiunti limiti di età - ha 75 anni - presso la parrocchia Amola di San Giovanni in Persiceto (Bologna). L’annuncio è stato dato dallo stesso Don Remigio ieri nelle messe della mattinata, celebrate nella "sua" Santa Maria Assunta, la chiesa principale di Castelfranco Emilia. "Ma un sacerdote rimane sempre sacerdote - ha subito ricordato Don Remigio - e ad Amola andrò ad aiutare Don Rino". Quanto poi a Castelfranco, in cui Don Remigio è rimasto per 14 anni, ha aggiunto: "A Castelfranco mi sono sempre trovato bene e ho costruito diverse relazioni. Sono soddisfatto di essere riuscito a portare avanti l’intento che mi ero preposto alla vigilia, ovvero celebrare messa tutti i giorni per quattordici anni, oltre naturalmentea svolgere tutto il resto che mi era richiesto come parroco". Don Remigio, inoltre, ha invitato a pregare per la vita, la pace e la salvezza, in un mondo contraddistinto da egoismo, divisioni "e perfino da un’assurdità come la guerra". Poi ha concluso: "Resta con noi Signore perché si fa sera", invitando appunto i fedeli a pregare per la pace e la fratellanza tra i popoli.

m.ped.