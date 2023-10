Don Remigio saluta la parrocchia e si trasferisce

Si è concluso ufficialmente domenica il percorso di Don

Remigio Ricci (nella foto) come parroco di Castelfranco Emilia. Per raggiunti limiti di età, anche se a 75 anni è ancora energico e lucido, deve lasciare la parrocchia. Ma non andrà proprio in pensione. Infatti a lui è stata affidata la parrocchia di Amola,

piccola frazione di San Giovanni in Persiceto. Domenica ha celebrato la Messa di saluto ai cittadini in piazza Garibaldi, gremita. "Sono arrivato qui il 18 gennaio 2009 – dice emozionato Don Remigio – per cui sono da 15 anni parroco di Castelfranco. Rimarrò ancora questa settimana, poi la prossima andrò nella nuova parrocchia. Sono stati anni di intenso lavoro, di amicizie e di rapporti che spero possano continuare anche se me ne vado. Di questi anni ricordo tutto. I corsi per i fidanzati, le prime comunioni, le cresime, le feste. Amola è una piccola parrocchia ma io ho 75 anni e quindi è a mia misura. Poi darò una mano anche a San Giovanni in Persiceto".

p.m.