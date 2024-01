Don Richeldi, una ’luce’ nel buio della Shoah

Una lampada accesa, e una frase attribuita al mistico Baal Shem Tov, "Nel ricordo risiede il segreto della redenzione". Sul diploma di Giusto tra le Nazioni che l’8 luglio 1973 venne attribuito a don Benedetto Richeldi c’era proprio questo emblema, una luce. Negli anni bui della guerra e della Shoah, il sacerdote fu davvero figura luminosa: proprio a Finale, grazie all’aiuto di alcuni amici (fra cui Fausto ‘Vanes’ Testi, Flavio Borsari e Berto Ferraresi), organizzò un gruppo di persone coraggiose che accettarono di accogliere una decina di ebrei perseguitati e di nasconderli nelle loro case. Riuscì a salvarli tutti. Corsero rischi incredibili: se fossero stati scoperti avrebbero potuto finire nei campi di sterminio, eppure "Bisognava farlo", come è il titolo del libro che Maria Pia Balboni dedicò all’epica impresa. La storia viene ora ricostruita anche in un docufilm, "La rete del sacerdote" (con testimonianze di Maria Pia Balboni ed Enzo Ferraresi, fratello di Berto, entrambi scomparsi nei mesi scorsi), che sarà presentato oggi alle 17 al Nuovo Cinema Corso: all’incontro, coordinato da Elisa Cavallini, assessore alla cultura, interverranno Valentina Arena, autrice del documentario, la storica Elena Pirazzoli e la direttrice del Museo Ebraico di Bologna Caterina Quareni. La presidente di Alma Finalis, Anna Rita Molesini, illustrerà il progetto "Walking Tour sulla via dei giusti". Don Benedetto Richeldi, classe 1912, era originario di Serramazzoni, e già nel 1935, giovane prete, venne inviato a Finale dove fu insegnante ed economo al Seminario. Alla fine del 1942 fu trasferito a Massa Finalese, come coadiutore del parroco don Cleto Bellei. E proprio fra il 1942 e il ‘43 don Benedetto conobbe anche diversi profughi ebrei che erano stati inviati in ‘libero internamento’ (praticamente al confino) nella Bassa. Il 9 settembre 1943, nell’Italia allo sbando dopo l’armistizio, furono tutti arrestati dalla Wehrmacht e rinchiusi in carcere al Castello delle Rocche: li liberarono dopo due giorni, per le proteste dei finalesi. A quel punto, il sacerdote mise in piedi una rete di aiuto. Benedetto di nome e di fatto, con la forza dell’impegno civile, chiese a diversi finalesi di dare rifugio alle persone in pericolo, sfidando la paura, il pericolo, le possibili ritorsioni. Così, per esempio, Alexander Mayerhofer e la moglie furono ospitati a casa Baldoni, i Memelsdorff andarono a casa Meletti in via Oberdan, i Trostler trovarono accoglienza a casa Baruffaldi in via Saffi con un rischio doppio, perché una stanza al piano terra era stata requisita da un ufficiale tedesco.

Grazie alla complicità di Cesare Farina, capo della Polizia urbana, e del segretario comunale Achille Venturelli, don Richeldi procurò documenti falsi agli ebrei che furono accompagnati al confine con la Svizzera da Testi, Borsari e Ferraresi, e conquistarono una ritrovata salvezza. Durante la Resistenza, don Benedetto continuò ad adoperarsi per salvare persone. Fu denunciato, ricercato e si rifugiò a Palagano fino alla fine della guerra. Nel 1973 gli venne assegnata la medaglia di Giusto fra le Nazioni che nel ‘93 il sacerdote donò al Comune di Finale. Don Benedetto è volato via il 18 febbraio 1997 ma ancora oggi il suo esempio e la sua testimonianza ‘parlano’ più che mai.

Stefano Marchetti