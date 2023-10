Don Roberto lascia la parrocchia dopo 9 anni

La voce di un possibile cambiamento circolava da un po’ di tempo e la conferma è arrivata. Ci sarà uno cambio di parrocchie tra don Roberto Montecchi, parroco di Pavullo dal 2014, che diventerà parroco di Fiorano e rettore del Santuario Diocesano, e don Antonio Lumare che attualmente, a Fiorano, ricopre gli stessi assegnati a don Roberto. Entrambi hanno comunicato l’avvicendamento a rispettivi Consigli pastorali giovedì sera e lo annunceranno ai fedeli nel corso delle sante Messe di oggi e di domani. Don Antonio entrerà a Pavullo l’8 dicembre, alle 16, nella Chiesa dei frati, e don Roberto lo farà a Fiorano il 16 dicembre, alle 19. Intanto, arriverà a Pavullo il sacerdote africano, don Giuseppe, collaboratore del parroco.

A Pavullo presta servizio anche un nutrito gruppo di diaconi. Ora, don Roberto, è titolare delle parrocchie di San Bartolomeo, con la chiesa in centro a Pavullo, e dei Santi Vincenzo e Anastasio, a Monte Obizzo, di quella di Gaiato, e amministratore di Benedello, Crocette e Cadignano Mirasole, è cappellano all’ospedale di Pavullo e dell’ospedale Villa Pineta di Gaiato. É stato anche parroco a Serramazzoni e dintorni e di Sant’Antonio e Coscogno nel pavullese. Il parroco vive nella canonica di San Bartolomeo mentre a Monte Obizzo è stata ospitata una famiglia molto numerosa. A don Lumare, ordinato sacerdote il 15 maggio 2004, già parroco di Serramazzoni e dintorni e di Bomporto, vice delegato del coordinamento dei Santuari della regione Emilia-Romagna, vengono assegnate San Bartolomeo, Monte Obizzo e Gaiato. Benedello e Crocette restano in carico a don Montecchi fino alla nomina di un nuovo amministratore.

"Sono trascorsi già nove anni dal mio arrivo qui e con l’Arcivescovo si è ritenuto giusto un cambiamento. A malincuore ho dato il mio assenso a cambiare – ha comunicato al Consiglio Pastorale don Roberto -. Questa dinamica di cambiamenti fa parte della nostra vita di presbiteri e servizio della chiesa diocesana e ne siamo consapevoli. Ciò non toglie che ci sia una certa sofferenza che li accompagna. Vi chiedo di accompagnare sia don Antonio, di cui ho profonda stima, che me in questo cambio che umanamente non è mai troppo facile e che però accogliamo con desidero di servire la Chiesa diocesana". Don Roberto, ordinato sacerdote il 21 maggio 2005, oltre alle numerose opere realizzate a Pavullo, si sottolinea la riuscita unificazione delle due comunità, quella di San Bartolomeo e quella di Monte Obizzo, ben organizzate e molto attive. C’erano anche i frati cappuccini con la loro chiesa e il convento. "Ho cercato - dice - di unificare un tessuto pavullese composto da tre grandi comunità e di farle camminare insieme senza troppi scossoni".

Walter Bellisi