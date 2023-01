Don Silvestri nuovo parroco

Il vescovo di Modena, Don Erio Castellucci, ha ufficializzato ieri il nome del nuovo parroco di Castelvetro e di Levizzano Rangone, dopo la prematura scomparsa di Don Alessandro Garuti. Con decorrenza dal 31 gennaio prossimo, le due parrocchie di Castelvetro e Levizzano saranno rette da Don Franco Silvestri, 70 anni, sacerdote dal 1977. Don Franco ha già una lunga esperienza in varie parrocchie del Modenese: ha infatti retto in passato, tra le altre, Spilamberto, Sant’Agostino, S. Barnaba, Pavullo, Sestola e Roncoscaglia, Roccamalatina e altre ancora. Vicario episcopale per la pastorale, attualmente svolge il suo servizio pastorale come parroco di Solignano e Ca’ di Sola. m.ped.