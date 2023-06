Dona alla Diocesi 400 medaglie papali "Opere d’arte ora patrimonio di tutti"

"E’ una scelta fatta con il cuore, perché così altre persone potranno apprezzare queste medaglie che sono delle vere e proprie opere d’arte in miniatura". Marzio Marzi, classe 1939, carpigiano doc, così spiega la scelta di donare al Museo diocesano di arte sacra, nella chiesa di Sant’Ignazio a Carpi (corso Fanti 44), la sua personale collezione di oltre 400 medaglie ufficiali annuali dei Romani Pontefici, che resteranno esposte in modo permanente a beneficio dei visitatori. Si tratta delle medaglie ufficiali annuali emesse dello Stato Pontificio, prima, e dello Stato Città del Vaticano, poi: oltre 400 esemplari, la più antica risale alla fine del 1600 con papa Innocenzo X. Da Pio X (inizio Novecento) a Bergoglio la serie è completa. "La mia passione è nata insieme a tre cari amici – racconta Marzi, molto conosciuto a Carpi perché il padre e il nonno aprirono nel 1943 il negozio di scarpe di lusso ‘Marzi’, chiuso nel luglio 2012 – Gianni Sabbadini, Alberto Lodi e Turiddu Davoli. Negli anni Settanta si è intensificata, con la partecipazione a convegni e mostre dedicate, oltre agli ordini che fatti direttamente in Vaticano. Ho sempre avuto l’amore per le miniature e le medaglie sono dei capolavori. Non avendo figli e appoggiato da mia nipote, ho pensato che sarebbe stato un bel gesto donare la mia collezione al Museo diocesano affinchè altre persone possano apprezzare tanta bellezza". "Una donazione unica – spiega il direttore del Museo Diocesano Andrea Beltrami – della quale ringraziamo il donatore, il signor Marzio Marzi, per la sensibilità e l’attenzione che ha riservato alla Diocesi e al Museo diocesano. Un esempio di come il collezionismo di una vita diventa, per generosità e interesse culturale, patrimonio della collettività. Grazie a questa nuova acquisizione, sarà possibile ripercorrere la nostra storia attraverso le medaglie, che rimarranno esposte in modo permanente e illustrate nel dettaglio da un catalogo di prossima pubblicazione". Profonda gratitudine al donatore è stata espressa dal vescovo Castellucci e dal sindaco Bellelli.

La collezione è comprensiva di varie tipologie di medaglie tra cui quelle ‘speciali’ e quelle di massima coniazione per dimensione (82 mm). "Su ogni medaglia – ha sottolineato il Vescovo – il diritto riporta l’immagine del pontefice e sul rovescio la raffigurazione di una situazione o di un evento storico ricollegabile a quell’anno o a quel periodo. Sono un viaggio nella storia". Maria Silvia Cabri