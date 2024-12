Donano giocattoli alla pediatria. Il gesto dei dipendenti Eurosets

Eurosets, l’azienda biomedicale medollese leader nella produzione di apparecchiature salvavita, ancora una volta vicina alle problematiche dell’infanzia, non solo concorrendo alla loro guarigione attraverso le sue avanzate e innovative strumentazioni, rivelatesi tante volte fondamentali in sala operatoria nel corso di delicati interventi, ma anche attraverso la generosità della sua comunità aziendale. In vista del prossimo Natale è stata avviata una raccolta di doni tra i dipendenti dell’azienda, che verranno portati nei reparti di pediatria. L’obiettivo è donare allegria - "Un sorriso per Natale è l’iniziativa - ai bambini ricoverati negli ospedali di Mirandola, Modena e Carpi. Dal 28 novembre al 12 dicembre i dipendenti di Eurosets hanno donato chi un giocattolo, chi un libro o materiale di cancelleria. Ora saranno i clown di corsia di VIPMO – ViviamoInPositivo Modena odv a distribuire quanto raccolto ai piccoli pazienti che, durante il periodo natalizio, sono ricoverati in ospedale, portando loro allegria e strappandogli un sorriso. "Nel nostro lavoro quotidiano e in ogni attività che svolgiamo, sia a livello individuale che collettivo, manteniamo viva la consapevolezza di essere un singolo elemento di una catena molto più grande" spiega Antonio Petralia, amministratore delegato di Eurosets.

Alberto Greco