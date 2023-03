Donati a Unimore 100mila euro

Centomila euro in favore del dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria sono stati donati dalla signora Eugenia Baldi per commemorare la figura di Ivano Bolondi, industriale reggiano scomparso nel 2021. La somma sarà destinata alla realizzazione del laboratorio di Digital automation engineering e all’istituzione di due premi di studio annuali per otto anni.

"L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – fa sapere l’ateneo – annuncia con gratitudine di aver ricevuto, mediante la sottoscrizione di un atto di donazione, la somma di 100mila euro da parte dalla signora Eugenia Baldi, vedova di Ivano Bolondi, a favore del dipartimento di Scienze e Metodi dell’ingegneria. L’intera donazione verrà utilizzata per sostenere gli scopi istituzionali dell’università e del dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria. In particolare, la somma di 60mila euro sarà utilizzata per coprire le spese di installazione del costituendo laboratorio di Digital automation engineering presso il quarto polo universitario, nell’area ex Reggiane, a Reggio Emilia, da intitolarsi alla figura di Ivano Bolondi, innovatore industriale.

La restante somma di 40mila euro sarà destinata all’attivazione, per un periodo complessivo di otto anni, di due premi di studio annuali da 2.500 euro destinati a giovani meritevoli, immatricolati a una delle lauree magistrali attivate dal dipartimento di Scienze e metodi dell’Ingegneria. Il compianto Ivano Bolondi si è distinto nel settore meccanico ed elettronico con diverse invenzioni e nell’arte fotografica con risultati di successo in Italia e all’estero, conseguendo diversi premi nazionali e internazionali. "La generosità dimostrata dalla signora Eugenia Baldi – commenta il magnifico rettore Carlo Adolfo Porro – è un gesto di grande valore per la nostra università e per il dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria di Reggio Emilia. Questa somma contribuirà significativamente al potenziamento dei nostri corsi di ingegneria e alla crescita di tanti giovani studenti e studentesse meritevoli".

"Ringrazio la signora Baldi – afferma il direttore del dipartimento di Scienze e metodi dell’ingegneria, professor Massimo Milani – per aver scelto di contribuire al potenziamento dei nostri corsi di Ingegneria e alla valorizzazione della figura del compianto Ivano Bolondi. Questa donazione è un importante esempio di come la collaborazione tra l’università e il territorio possa generare risultati concreti e significativi per la nostra comunità accademica e per l’intera città di Reggio Emilia".