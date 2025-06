Donati manichini per testare la rianimazione

Team Enjoy conferma la sua vicinanza al servizio di Emergenza Territoriale 118 dell’Azienda USL di Modena con un’altra donazione. Venerdì l’associazione ha consegnato venti manichini, denominati ‘Mini-Anne’, utilizzati dagli operatori dell’emergenza urgenza per la formazione della popolazione rispetto alle manovre di rianimazione cardiopolmonare. La presentazione della donazione si è tenuta nella sede di ‘MyES - My English School’ a Modena, che ha supportato Team Enjoy nell’acquisto dei manichini. I Mini Anne vengono impiegati per la diffusione e l’insegnamento ai ragazzi delle scuole di Modena e provincia, all’interno del progetto ‘Sapere e Salute.

I manichini, benché di dimensioni apparentemente ridotte, permettono a chiunque di poter provare, con un ottimo livello di fedeltà, le manovre di rianimazione cardiopolmonare. "E’ essenziale che il massaggio cardiaco venga praticato e continuato sino all’arrivo del 118 ritardando i danni da ipossia cerebrale" afferma Valerio Benatti, Coordinatore del SET 118 di Modena.