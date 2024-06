Donati migliaia di vasi in terracotta: "Serviranno per la ’Mostarda Fina’"

La passione è contagiosa ed ha la capacità di espandersi e di moltiplicarsi: con questo auspicio, quasi certamente, Carlo Rossini ha scelto di donare al Centro di Formazione Professionale Nazareno migliaia di vasi in terracotta destinati a contenere un prodotto di eccellenza: la ‘Mostarda Fina’ di Carpi. Rossini, infatti, che ha gestito per quasi cinquant’anni una nota agenzia immobiliare, nella veste di appassionato di cucina e di storia ha condotto una ricerca sulle origini rinascimentali di una mostarda locale prodotta segretamente fino agli inizi del secolo scorso e chiamata ‘mostarda fina’. Grazie alla pazienza e alla tenacia della propria ricerca, è riuscito a recuperare la ricetta originale della preziosa salsa, che ha poi rivisitato adeguandola ai gusti attuali. L’intera produzione, circa 2.800 vasi, è stata ora donata alla storica Scuola di ristorazione, perché possa essere tramandata la conoscenza di una tradizione che, contrariamente a quanto talvolta ipotizzato, non è popolare, ma propria della corte signorile. I manufatti in terracotta, a forma di pera rovesciata, sono stati prodotti a Carpi fino al XIX secolo e venivano comunemente chiamati ‘albarelli farmaceutici’. Gli allievi del CFP Nazareno avranno così la possibilità di cimentarsi con una nobile tradizione. L’anno formativo si è da poco concluso e la maggior parte dei ragazzi, in particolare gli studenti che hanno conseguito la qualifica di IV anno per Tecnico di Cucina o di Sala/Bar, si sono già inseriti nel mondo del lavoro con successo. I più meritevoli hanno ricevuto pochi giorni fa, nel corso della Festa dei Diplomi, i premi come migliori allievi dei rispettivi CorsI.

m.s.c.