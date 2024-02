Donati quasi 2mila euro con la camminata antiviolenza

I volontari che hanno collaborato all’organizzazione della "MuoVI contro la Violenza sulle Donne", la camminata ludico-motoria per la sensibilizzazione contro la violenza di genere, che si è tenuta lo scorso 26 novembre a Piumazzo, hanno consegnato in questi giorni alla Presidente di ARCIspazio Piumazzo e alla referente degli sportelli Unione del Sorbara, alla presenza dell’assessora alle Politiche di genere di Castelfranco Emilia Rita Barbieri, una donazione di 1.800 euro, raccolti proprio in occasione dell’evento. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione ARCIspazio Piumazzo in collaborazione con le associazioni del territorio e gli Sportelli Antiviolenza dell’Unione dei Comuni del Sorbara.

"Sostenere azioni concrete come la Muovi – spiega Barbieri - ci ha dato un riscontro in termini di partecipazione ben oltre le nostre aspettative, ha contribuito a sensibilizzare la cittadinanza e a realizzare progetti sul contrasto alla violenza. Abbiamo messo in campo un grande lavoro di informazione nelle scuole e di formazione per le educatrici e gli insegnanti, grazie a un progetto che ha le sue radici nello stretto rapporto che abbiamo costruito con scuole, le associazioni, i cittadini e le cittadine".

"Con la consapevolezza che il coinvolgimento della nostra comunità in progetti importanti come il contrasto alla violenza passa anche da una semplice passeggiata tutti insieme – ha concluso l’assessora Barbieri – stiamo già mettendo in programmazione la Muovi 2024 affinché anche per il futuro l’attenzione sia massima".

m.ped.