Donazione degli organi "Una scelta non scontata che regala cura e speranza"

Nel 2022 a Modena, negli ospedali dell’azienda ospedaliero universitaria, sono stati eseguiti 42 trapianti di rene (33 da cadavere e 9 da vivente) e 123 di fegato (114 da cadavere e 9 da vivente) e sono 77 le persone in attesa. Nella giornata dedicata alla donazione degli organi pa Regione e i medici vogliono ringraziare i donatori e le loro famiglie, per "la loro grande sensibilità – sottolinea il direttore generale Claudio Vagnini – e generosità che consentono ad altri di avere una speranza".

"L’azienda ospedaliera universitaria – continua Vagnini – è un centro trapiantologico di grande importanza a livello regionale e nazionale. Il nostro compito è lavorare perché questa scelta mai scontata si trasformi in efficace strumento di cura. Nella nostra azienda, il valore aggiunto che credo sia giusto sottolineare è l’integrazione tra un grande centro di prelievo, l’Ospedale Civile che storicamente ha numeri molto elevati, e un altrettanto importante centro di trapianto di fegato e di rene, quello del Policlinico. Questa integrazione e questo grande lavoro di equipe consentono concretizzare al meglio, anche grazie all’approccio robotico mininvasivo le donazioni da vivente e quelle a cuore fermo che necessitano di percorsi specifici e tempi di risposta molto ridotti".

Nel 2022 presso la Terapia Intensiva dell’ospedale di Baggiovara, diretta da Elisabetta Bertellini – dove si concentra la maggior parte dei pazienti eleggibili, quelli con patologie neurologiche e cardiache – si sono concretizzate 46 donazioni di organo per morte encefalica e 5 da donatore a cuore fermo. Le donazioni multitessuto sono 4 mentre 41 sono state quelle di cornee. "Nei primi mesi di quest’anno – ha commentato Bertellini – abbiamo già avuto 8 donazioni per morte encefalica, 1 a cuore fermo, 3 multitessuto e 11 di cornee. Il momento in cui una persona è chiamata a decidere se donare gli organi di un proprio congiunto è tra i più difficili, perché la decisione va effettuate in tempi brevi, mentre si cerca di elaborare la terribile notizia di un lutto, tra paure e dubbi. Ricordo sempre che è possibile recarsi in Comune per manifestare la propria volontà di donare al momento del rinnovo della carta di identità, in modo da rendere più semplice la scelta dei famigliari".

Nello stesso 2022 presso il Policlinico si è concretizzata la donazione di 71 cornee, mentre non vi sono state donazioni di organo in quanto i 7 pazienti potenzialmente eleggibili sono stati tutti esclusi per diversi motivi. "La donazione delle cornee – ha aggiunto Lucia Serio, medico dell’Anestesia e Rianimazione 1 del Policlinico, diretta da Massimo Girardis e referente del Programma di donazione del Policlinico – consente di donare anche a coloro che non sono idonei a e di restituire la vista a chi, altrimenti la perderebbe. Sono infatti estremamente limitati i casi di esclusione dalla donazione: positività per gravi infezioni virali, quali epatite e Aids, gravi patologie tumorali del sangue, malattie degenerative neurologiche e poche altre situazioni di raro riscontro.

"Noi chirurghi dei trapianti – ha concluso Fabrizio Di Benedetto, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Oncologica Epato-Bilio-Pancreatica e Chirurgia dei Trapianti di fegato all’Aou – insieme a tutti i professionisti del percorso trapianti aziendale siamo impegnati a concretizzare un gesto di generosità per trasformarlo in una speranza. Nella Giornata di oggi intendiamo ringraziare i donatori e le loro famiglie, perché sono quelli che fanno il sacrificio e senza i quali noi, pur con le nostre competenze e professionalità, non potremmo salvare alcuna vita".