Donazione Ferrari per corsi e laboratori

Un ulteriore potenziamento per l’offerta educativa a favore dei ragazzi e della conciliazione vita-lavoro per le loro famiglie grazie al sostegno dell’azienda Ferrari rivolto a diversi progetti già avviati dall’Amministrazione. "Questa collaborazione – spiega il sindaco, Luigi Zironi – conferma l’attenzione del tessuto imprenditoriale maranellese su temi fondamentali quali l’istruzione, l’educazione e il sano sviluppo psicofisico dei più giovani. Quando su un territorio il confronto tra istituzioni, aziende e associazioni è costante ogni contributo privato viene convogliato sulle priorità espresse dalla collettività". Già dallo scorso autunno l’ampliamento dei Get (Gruppi Territoriali Educativi), finalizzati a supportare gli alunni nello svolgimento dei compiti, e l’inizio della sperimentazione ‘Medie XL’, che consente agli studenti delle secondarie di primo grado di svolgere attività extrascolastiche fino alle 18,30 avevano potenziato l’offerta sul territorio, ora entrambi i progetti potranno essere consolidati grazie alle risorse messe a disposizione dalla Ferrari. ‘Medie XL’ accrescerà la qualità e la varietà dei laboratori, anche grazie all’acquisto di nuove strumentazioni.