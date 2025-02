Donazioni all’Amo per onorare Riccardo

La generosità di Riccardo Rovatti, il giovane 20enne carpigiano, morto un mese fa a seguito di un violento incidente stradale, vive ancora e sopravvive alla sua scomparsa. Sono state, infatti, ufficializzate le donazioni fatte in suo ricordo e memoria a favore dell’Amo, l’associazione malati oncologici. Erano le prime ore dopo la mezzanotte del 9 gennaio quando il cuore di Riccardo ha cessato di battere: troppo gravi le lesioni riportate nello scontro avvenuto tra la macchina su cui il giovane viaggiava con gli amici e un altro mezzo, all’incrocio tra viale Manzoni e via Medaglie d’Oro. La sua famiglia, da subito, ha chiesto agli amici e parenti che desideravano fare qualcosa per ricordarlo, di effettuate una donazione a sostegno dell’associazione che accompagna i malati oncologici.

E tra i bonifici e le offerte lasciate nella cassettina il giorno del funerale del 20enne, è stato possibile raccogliere una cifra significativa che i genitori hanno consegnato all’Amo. "Tantissime persone ci chiedevano cosa potere fare per onorare la sua memoria – raccontano – e noi abbiamo subito scelto Amo perché conosciamo l’associazione e il lavoro prezioso svolto dai volontari, che sempre si spendono per gli altri. Siamo riusciti a raccogliere una somma considerevole e siamo profondamente grati a tutti quelli che hanno contribuito a tale risultato. Ci piace pensare che in sua memoria verrà realizzato qualcosa che possa aiutare chi si trova in un momento di difficoltà, proprio come faceva nostro figlio. E che il suo ricordo verrà così tramandato per sempre". Da parte sua, Amo ringrazia la famiglia per essere stata scelta come associazione destinatrice delle donazioni e la generosità delle tante persone che hanno contribuito al raggiungimento della somma che verrà utilizzata per rendere più accogliente e familiare la sala d’attesa del reparto di Oncologia di prossimità del Ramazzini, dove verrà collocata una targa in memoria di Riccardo.

"Questa ricorrenza legata alla morte di Riccardo (un mese, domani, ndr.) è la prima e unica che ricorderemo – affermano i genitori – perché d’ora in poi celebreremo solo una data, quella del suo compleanno, della sua nascita alla vita, il 14 novembre". Lo stesso giorno in cui è nata Simona, la mamma, e che Riccardo si era tatuato sul braccio. La mamma, la nonna, lo zio e la nipote si faranno invece tatuare queste parole: ‘Un cono tutto bacio. Ricky 14.11’.

Maria Silvia Cabri