Donazioni all’emporio solidale, acquistato un furgone ’frigo’

L’emporio solidale Eko, a disposizione delle famiglie indigenti residenti nell’Unione Terre di Castelli, avrà da oggi a disposizione anche un furgone refrigerato, per garantire il trasporto di prodotti freschi eo surgelati, che settimanalmente l’emporio acquista o recupera dai vari donatori. Un acquisto, quello di questo mezzo, fatto tra l’altro a tempo di record e grazie alla generosità di tante persone, dal momento che è stato fatto ricorso alla formula del crowdfunding. A inizio dicembre 2022, infatti, è stata lanciata la raccolta fondi. A fine gennaio 2023, è stato raggiunto l’obiettivo di 20.000 euro.

E’ quindi partita la ricerca di un mezzo adatto e, a marzo, è stato acquistato il furgone (nella foto): si tratta di un Peugeot boxer isotermico con gruppo frigo, immatricolato nel giugno 2018 (Euro 6). "Avere il furgone – sottolinea Eugenio Garavini, presidente di Ekonvoi odv – ci rende finalmente autonomi e soprattutto in regola con le normative del trasporto di generi alimentari freschi e congelati. Abbiamo investito 28.500 euro per l’acquisto del furgone e, grazie a donazioni e liberalità che abbiamo ricevuto per 26.150 euro, di cui circa 20.000 col crowdfunding, il peso per le casse di Ekovoi è stato davvero contenuto".

m.ped.