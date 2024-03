"Dondi capolista?. La destra umilia la città"

"Dondi capolista? Destra locale senza alcuna considerazione di Modena". L’attacco è del capogruppo del Partito democratico Antonio Carpentieri a proposito dell’annuncio di Fratelli d’Italia di proporre come capolista per le prossime elezioni comunali la parlamentare Daniela Dondi.

"Anche da queste scelte – rimarca Carpentieri – emerge chiaramente la scarsa considerazione che la destra locale ha di Modena. Per Fratelli d’Italia, evidentemente, la nostra è una città come le altre; una città dove candidare personalità politiche che, inevitabilmente, non potranno rendere il necessario servizio al Consiglio Comunale visto l’impegno in Parlamento a Roma".

Per noi, invece, prosegue il capogruppo del Pd i Consiglio comunale, "l’impegno nelle istituzioni locali modenesi è una cosa molto importante a cui dedicarsi a tempo pieno: I cittadini modenesi pretendono giustamente molto dalla propria classe politica".

Tra l’altro, "con il taglio dei deputati e dei senatori, gli eletti di questa legislatura sono ancora più impegnati a Roma: risulta evidente che la sedia del municipio rischia di rimanere spesso vuota, con buona pace degli elettori e dei modenesi.

Il Partito Democratico invece farà l’esatto contrario: solo candidati che si impegneranno al 100% per Modena, senza altri impegni istituzionali. Stiamo lavorando ad una lista forte, autorevole e radicata con forza nella città, paritaria al 50% tra uomini e donne. Ci candidiamo ad essere la prima forza politica in città e a dedicarci totalmente ad essa".