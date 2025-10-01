Dondi nuovo assessore a Turismo, Sport e Giovani

Il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, ha ufficializzato ieri il nome del nuovo assessore che va a completare la giunta comunale, dopo le dimissioni nelle scorse settimane, per motivi personali, di Antonella Gozzi.

Il primo cittadino ha nominato Sabrina Dondi, 51 anni, conferendole le deleghe a Turismo, Rapporti con la Pro Loco, Sport, Politiche giovanili, Rapporti con il consiglio comunale dei ragazzi, Pari opportunità, Musei. Contestualmente, c’è stato anche un rimpasto di deleghe in seno alla giunta savignanese. Il sindaco Tagliavini si è ripreso le deleghe a Welfare, Politiche Sociali e Scuola. Dal sindaco alla neo assessora sono passati invece Sport e politiche giovanili. All’assessore Mauro Rinaldi sono stati attribuiti anche il Bilancio (già del sindaco), il Turismo e i Rapporti con la Pro Loco. Le deleghe di Elisa Barani non hanno subito modifiche, mentre a Davide Pisciotta si è aggiunto il Benessere animale, già di Antonella Gozzi.

La neo assessora svolgerà quindi un ruolo di coordinamento anche su tre deleghe sulle quali erano già stati individuati consiglieri. In particolare, si coordinerà con Luca Manfredini per le Politiche giovanili, con Giulia Aurora Galli per le Pari opportunità e con Marina Baschieri per i Musei.

"Abbiamo scelto Sabrina – ha spiegato Tagliavini – per le sue competenze sia in ambito di turismo (ha fatto parte del direttivo della Pro Loco), sia di sport. Peraltro, essendo già nella mia lista nel 2024 e avendo partecipato alla stesura del programma elettorale, avevo avuto modo di apprezzarne le capacità". La neo assessora ha firmato ieri l’accettazione delle deleghe e, ieri sera, il suo nominativo è stato comunicato ufficialmente al consiglio comunale.

m.ped.