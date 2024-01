Dondi si sfila: "Non guiderò io la coalizione. Meloni non vuole rischiare il collegio vinto"

"Non sono io il candidato sindaco di centrodestra a Modena". Lo ha specificato la parlamentare di Fratelli d’Italia Daniela Dondi in un’intervista a La Pressa. "Ritengo - ha detto la deputata – che neppure il presidente del Consiglio mi chiederà di candidarmi per questo incarico in quanto una mia ipotetica vittoria comporterebbe l’elezione supplettiva per il Collegio che ho vinto a settembre 2022". Dondi ringrazia "per la fiducia che viene riposta da tanti che mi hanno sollecitato ritenendo la mia persona adeguata all’incarico, ma sicuramente il candidato della coalizione di centrodestra sarà in grado di svolgere questo decisivo compito molto meglio di me".

Quanto alla candidatura di Piergiulio Giacobazzi da parte di Forza Italia la deputata rileva come "i rapporti con Lega e Forza Italia sono ottimi. Stimo molto professionalmente Giacobazzi però la sua non è la candidatura della coalizione e a Modena ci sarà un candidato di coalizione".