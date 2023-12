Dondolo, cinque nuove uscite per le feste di Natale

Quel gran pezzo dell’Emilia, il titolo cult di Edmondo Berselli; un piccolo album dedicato ad Antonio Delfini; il romanzo d’esordio di Checco Grandi e, infine, due testi per entrare nella storia recente di Modena. Sono cinque i nuovi ebook che Il Dondolo, la casa editrice digitale del Comune di Modena, ha pubblicato nelle ultime settimane, in occasione del Natale, scegliendo come protagonisti la città e i suoi autori e personaggi più amati. Dal sito della casa editrice (www.ildondolo.it) si possono già scaricare la migliore mappatura contemporanea dei luoghi che è, appunto, Quel gran pezzo dell’Emilia; Le trombe della sera, quasi un fotoromanzo letterario, un albumino per Antonio Delfini curato da Marzia Lodi e Adriana Barbolini nel sessantesimo anniversario della morte dello scrittore; Nano e gigante, il primo romanzo di Checco Grandi, un dialogo con il figlio di cui non potrà essere genitore. E poi, ancora, l’ebook che racconta la storia strabiliante di La casa studio di Cesare Leonardi curato dall’architetto Andrea Cavani, membro della Fondazione Archivio Leonardi.