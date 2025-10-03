Donna aggredita sulla ciclabile. Un giovane individuato e indagato per lesioni e violenza sessuale

C’è un indagato – un giovane di origine marocchina – per una aggressione a sfondo sessuale avvenuta a San Damaso. Il ragazzo è stato individuato e iscritto nel registro degli indagati dopo delicate e minuziose indagini condotte dalla squadra mobile, diretta da Mario Paternoster.

Il fascicolo, aperto con le ipotesi di reato di violenza sessuale e lesioni aggravate, è nelle mani del pm Corbelli che da subito ha coordinato le indagini.

Gli accertamenti tecnici sull’episodio sono stati ultimati proprio in questi giorni: a breve, dunque, è attesa una svolta sull’ennesimo caso che vede vittima una donna dopo la violenza che si è consumata a Tabina di Magreta ai danni di una signora ad opera di un minore straniero non accompagnato. Questa volta, invece, l’indagato è un maggiorenne originario del Marocco. Per quanto concerne la violenza, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 19 agosto scorso. La vittima – una signora del posto, 50enne – stava percorrendo la ciclabile che da Modena porta a San Damaso come era solita fare praticamente ogni giorno. Forse il ragazzo sapeva di trovarla li e, approfittando anche della città deserta nella settimana di Ferragosto, le ha teso un agguato.

Il giovane presunto aggressore, infatti, le sarebbe saltato addosso facendola cadere dalla bicicletta. Dopo averla picchiata con estrema violenza, l’avrebbe poi sottoposta a violenza sessuale dopo averla anche minacciata. La donna ha cercato in ogni modo di divincolarsi, seppur quasi paralizzata dal terrore e dall’orrore di quanto le stava capitando. Il malvivente ha anche cercato di tenerla ferma, stringendole una corda attorno al collo ma – con grande forza e coraggio – alla fine la vittima è riuscita a liberarsi e a fuggire, per poi chiedere aiuto. La 50enne è stata subito presa in carico dall’equipe sanitaria formata proprio per effettuare specifiche cure e accertamenti in caso di violenza sessuale. Contestualmente sono scattate le indagini della squadra mobile che – grazie ad accertamenti tecnici e sopralluoghi – hanno consentito di individuare il presunto autore della terribile aggressione e odierno indagato. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi nelle indagini.

"Alla solidarietà verso la donna aggredita deve seguire una risposta forte e decisa delle istituzioni. Non è il primo episodio che si registra a Modena e rischia di non essere nemmeno l’ultimo se non si interviene con fermezza" dice Antonio Platis, vice coordinatore Regionale Forza Italia.

v.r.