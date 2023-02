"Donna incinta picchiata per mesi" Condannati suocera e compagno

Per lunghi mesi era stata sottoposta a sevizie e a maltrattamenti di ogni genere nonostante aspettasse un bambino. Erano stati i vicini di casa, assistendo alle ennesime scene di violenza dalla finestra, ad allertare i carabinieri e i responsabili dei soprusi, ovvero compagno e suocera della vittima, erano stati arrestati in flagranza di reato. Ieri la donna, una 50enne e il figlio 28enne residenti a Vignola, sono stati condannati rispettivamente a 5 anni e a 4 anni e 4 mesi di carcere con rito abbreviato. Il giudice ha accolto le richieste avanzate dal pm. I fatti risalgono al luglio; ora la ragazza, che nel frattempo ha partorito, vive con la madre mentre i due imputati, dopo 2 mesi di carcere, erano finiti ai domiciliari. I due, difesi dagli avvocati Lorena Ricchi e Stefania Ascari, erano appunto accusati di maltrattamenti. La donna, al settimo mese di gravidanza, era stata colpita con calci, schiaffi e col mestolo da cucina. E per guardare la tv doveva chiedere il permesso alla suocera. "Faremo appello reputando che la pena sia spropositata per una persona incensurata" commenta l’avvocato Lorena Ricchi. "Occorre fare tantissima prevenzione contro i maltrattamenti – afferma l’avvocato Stefania Ascari – ma quella decisa è una pena molto severa e valuteremo se fare appello".