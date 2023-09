Donna picchiata, violentata e segregata in casa. Marito condannato a 6 anni per maltrattamenti

La chiudeva a chiave in casa, per impedirle di uscire. Non conosceva una parola di italiano e le era vietato avere qualsiasi contatto col ‘mondo esterno’. Quando la picchiava, in ospedale parlava solo lui, per spiegare ai medici quanto la moglie fosse ‘sbadata’ e quanto spesso cadesse dalle scale. In più occasioni, inoltre, nonostante le lacrime, l’aveva obbligata a subire rapporti sessuali.

E’ stato condannato ieri a sei anni di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale un 39enne originario del Ciad.

La vittima, 29 anni, dopo anni di sevizie è riuscita a sporgere denuncia. I fatti sono andati avanti dal 2015 al 2018 e sono avvenuti in un comune della bassa.

In base a quanto emerso dagli accertamenti, la giovane donna veniva rinchiusa in casa dal marito e, solo dopo l’intervento di altre persone del vicinato, era riuscita ad ottenere una copia delle chiavi. Se si rifiutava di cucinare qualcosa o di avere rapporti sessuali, la 29enne veniva prima picchiata e poi violentata. In un’occasione, a causa delle lesioni riportate dopo essere stata violentemente percossa dall’imputato, era finita in ospedale ma il marito, facendo presente ai medici che la moglie non parlava italiano, aveva dichiarato che era caduta dalle scale. Nel 2018 , infine, l’imputato l’aveva convinta a tornare nel Ciad, senza però prenotarle il biglietto di ritorno, spiegandole che avrebbe dovuto fare alcuni documenti. Al suo arrivo, però, i parenti dell’uomo le avevano detto che il marito voleva il divorzio e avevano cercato di sottrarle i documenti di identità.

A quel punto era intervenuta la famiglia della donna – diventata nel frattempo mamma – e la polizia e, alla fine, la giovane, insieme alla figlioletta, era riuscita a tornare in Italia. Grazie all’assistenza della comunità locale e ai servizi sociali la giovane mamma aveva sporto denuncia ed era stata trasferita in una comunità protetta. Ieri quello che oggi è l’ex marito è stato condannato a sei anni di carcere.

Valentina Reggiani