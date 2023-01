Donna salvata a Finale

Intervento dei carabinieri ieri mattina, alle 9.30 circa, a Finale Emilia dove è stata salvata una donna che si trovava pericolosamente su una impalcatura. In stato confusionale, pare volesse buttarsi nel vuoto; per questo sono intervenuti anche i pompieri con un materasso gonfiabile, automedica e ambulanza. Mentre un carabiniere tentava di entrare dentro l’edificio per raggiungerla, il collega è rimasto a parlare con lei per convincerla a scendere. Da chiarire come si sia arrampicata sull’impalcatura, ma la situazione si è risolta per il meglio. Dopo aver verificato i parametri sanitari, la donna è stata, infatti, riaccompagnata al suo appartamento.