Donna stuprata sulla ciclabile. Arrestato un 20enne incensurato. Vittima legata: corda al collo

Lo hanno notato durante le numerose attività di osservazione nel parco, proprio in quel Percorso Natura teatro del terribile stupro. E’ bastato uno sguardo agli investigatori per capire che forse quel giovane poteva essere davvero l’autore della violenza. Una volta ‘incrociati’ i dati, tra cui le impronte digitali isolate sul cellulare della vittima e sugli occhiali e le celle telefoniche agganciate in zona, è arrivata la conferma. Venerdì pomeriggio la squadra mobile di Modena ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiesta dalla procura nei confronti di un 20enne italiano, di origine marocchina, ritenuto responsabile della violenza sessuale choc avvenuta lo scorso 19 agosto lungo la ciclabile del Percorso Natura di San Damaso. Il ragazzo, incensurato, studente e residente con la famiglia a Castelfranco risponde di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate commessi ai danni della vittima, una donna di 50 anni. Un fatto gravissimo avvenuto in pieno giorno.

In base a quanto ricostruito la vittima, mentre percorreva in bicicletta il percorso ’Vivi Natura’, presso le Casse di espansione del fiume Panaro, era stata spintonata e aggredita dal 20enne che, dopo averla trascinata in un punto isolato e non visibile e averle legato con una corda prima le mani e poi il collo, l’aveva costretta a subire una violenza sessuale. L’autore si era poi allontanato in sella alla bici della vittima, del valore di 4.500 euro per poi disfarsi del cellulare della donna e degli effetti personali. La vittima, sotto choc, aveva poi chiesto un aiuto ad un passante e sul posto erano arrivati i sanitari del 118 che subito l’avevano medicata e portata in ospedale. In pochissimo tempo erano quindi intervenuti gli agenti della volante, della mobile e della polizia scientifica. Il 20enne è stato presto individuato, come spiega il dirigente della mobile, Mario Paternoster.

"Devo riconoscere che l’ufficio ha svolto una attività difficilissima che ha visto impegnati scientifica e squadra mobile, insieme alla procura: in mano, all’inizio, non avevamo nulla se non la descrizione di un berretto e degli occhiali da sole indossati dall’indagato, insieme ad un passamontagna – spiega il dirigente –. Attraverso l’analisi del traffico telefonico e l’esaltazione dell’impronta rilevata sul cellulare e su una lente degli occhiali della vittima, sono state avviate preliminari indagini con continue attività di osservazione e controllo nell’area dove è avvenuto il fatto. La descrizione fornita della vittima era parziale: avevamo l’identikit realizzato anche grazie ai disegnatori della polizia di una persona giovane, con determinate caratteristiche indossante occhiali da sole, cappellino e passamontagna, con cui si era travisato in parte. Le attività hanno avuto un’importante svolta quando la mobile ha identificato un giovane molto somigliante a quelle che erano state le indicazioni fornite dalla vittima e la procura ha emesso un decreto di perquisizione locale e personale a carico del giovane". Nel corso della perquisizione, infatti, i poliziotti hanno trovato gli abiti utilizzati dal 20enne durante la violenza, per poi recuperare la bici della vittima, gettata in un canale a Castelfranco, anche grazie all’intervento dei pompieri. In carcere è finito uno studente incensurato di un professionale di Bologna, con un passato all’apparenza ‘privo di macchia’; dato che fa riflettere. Il ragazzo viveva in un contesto che viene definito ‘normale’, con i genitori e i fratelli. "Sono andata stamattina (ieri, ndr) in carcere. E’ un ragazzo giovane, alla prima esperienza carceraria e per questo provato dalla vicenda. Martedì è previsto l’interrogatorio di garanzia – spiega l’avvocato Francesca Corsi, che assiste l’indagato –. La famiglia è sconvolta; è vicina al mio assistito nonostante lo choc della vicenda che gli viene attribuita. Choc doppio con l’arresto ma loro ci sono e faranno la loro parte".