’Donne a pedali’, quarta edizione del corso per favorire l’inclusione

Prenderà il via domani, alle ore 16.30 presso la Palestra VeloSport, al civico n°1 di via Don Minzoni, la 4^ edizione di ’Donne a pedali’, il corso destinato a donne – ma da quest’anno aperto anche agli uomini – che, straniere e italiane, desiderano prendere dimestichezza con la bicicletta, per permettere loro di acquisire uno strumento in più per realizzare la propria autonomia.

Il corso prevederà due lezioni settimanali, il martedì e venerdì pomeriggio. Ad affiancare i corsisti, i volontari di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), del Circolo Velo Sport e del progetto ‘EroStraniero’. Fondamentale, nel percorso, la consulenza della Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine: a questo proposito, durante la lezione inaugurale sarà presente anche la Vice Comandante Daniela Tangerini, che fornirà informazioni e suggerimenti rispetto agli obblighi previsti dal Codice della Strada.

‘Donne a pedali’ è una delle iniziative germogliate nell’ambito del progetto EroStraniero, nato 12 anni fa da tre associazioni carpigiane - Azione Cattolica, Masci, Udi Carpi - e dalla Coop. Sociale il Mantello.

Con l’aiuto e l’impegno di volontari, il progetto ha l’obiettivo di insegnare la lingua e la cultura italiana a stranieri adulti, come prima forma di integrazione. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Fondazione CR Carpi.