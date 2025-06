Donne afghane, trovata soluzione

Per ottenere la cittadinanza italiana erano entrate in un loop ‘kafkiano’, per il quale avrebbero dovuto chiedere ulteriori documenti prima al regime talebano e poi all’ambasciata, mettendo a rischio la propria vita per due operazioni che "semplicemente non sono possibili". Era un vero e proprio cortocircuito istituzionale quello che aveva coinvolto una trentina di donne provenienti dall’Afghanistan e residenti tra Bologna e Modena, il cui iter per ottenere la cittadinanza italiana si era arenato a causa di queste richieste da parte della Prefettura. Nello specifico, la richiesta fatta a queste donne, arrivate in Italia con il ricongiungimento familiare con i mariti, già cittadini italiani, avrebbero dovuto presentare un "certificato penale fatto dai talebani e legalizzato dall’Ambasciata", mentre "fino a un anno fa andava bene anche il famoso atto notorio, che presentano i rifugiati politici e apolidi senza rappresentanza, come in tutte le altre città". Ora la questione sembra essersi risolta. Lo spiega Jan Nawazi, membro dell’associazione Chehragh, nata un anno e mezzo fa e che promuove iniziative per le donne già discriminate nel loro paese d’origine.