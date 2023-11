Donne e difesa personale, ecco due nuovi corsi

L’accoglienza riservata al corso di difesa personale che si è tenuto lo scorso mese di ottobre e ha visto rapidamente esaurire i posti disponibili, ha spinto la Scuola interregionale di Polizia locale di Modena, ad organizzare altre due edizioni per accogliere tutte le iscrizioni giunte. I corsi, il primo in partenza già oggi, sono cofinanziati dal Comune di Modena attraverso MoSicura nell’ambito delle attività informative e di sensibilizzazione per la prevenzione dei reati. Articolati in cinque lezioni ciascuno per complessive 10 ore, sono rivolti esclusivamente a donne con più di 16 anni (le minorenni devono essere accompagnate) e intendono sostenere le partecipanti a vivere appieno ed in sicurezza gli spazi cittadini aiutandole a potenziare il proprio livello percettivo, riconoscendo e prevenendone le situazioni di pericolo. Le lezioni saranno tenute da operatori di Polizia locale di Modena e si svolgeranno presso la sede della Scuola Interregionale di Polizia locale, in via Busani 14. Info: 059285135 e www.scuolapolizialocale.it.