Donne e diritti, iniziative per riflettere

"Sono le donne le protagoniste del nostro tempo". E l’Unione delle Terre d’Argine, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, vuole celebrarle con un calendario di iniziative, organizzate sui quattro territori.

"Ogni anno, all’inizio di marzo – racconta Cristina Zambelli, assessore alle pari opportunità del comune di Soliera – , mi chiedo se abbiamo ancora bisogno di festeggiare la Festa della Donna. Anche quest’anno la mia risposta è sì. L’obiettivo originario – promuovere in tutto il mondo i diritti delle donne e la parità di genere – non è stato raggiunto, anzi: dobbiamo e dovremo lottare ancora". "Le statistiche – commenta Elisa Casarini, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Novi di Modena – ci dicono che una mamma italiana su cinque decide di lasciare il lavoro. Le istituzioni devono impegnarsi a sviluppare una rete di welfare efficiente". "L’8 marzo è il giorno in cui è possibile – aggiunge Luisa Zaccarelli, assessore alle politiche sociali del comune di Campogalliano –, con più forza, ricordare quanto le donne hanno fatto e conquistato in questi anni, in termini di diritti e di lotta alla discriminazione. Ma è anche il giorno in cui rilanciare che tanto è ancora da fare". "Anche questo 8 Marzo – conclude Tamara Calzolari, assessore alle Politiche Sociali del comune di Carpi – sono tantissime le iniziative nel nostro territorio a testimoniare la forza delle donne e la voglia di superare i tanti ostacoli che ci sono ancora per raggiungere la parità".