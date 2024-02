Donne e fede, oggi l’incontro

Seconda conferenza, oggi pomeriggio alle 16 in sala Duomo, per il ciclo ‘Il caso delle donne-Ideali di fede e influssi culturali’ proposto dal CIB Centro Informazione Biblica e dalle Acli di Carpi in collaborazione con la parrocchia della Cattedrale. Marinella Perroni, docente emerita di Nuovo Testamento al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. Ha fondato il ‘Coordinamento teologhe italiane’, di cui è stata presidente dal 2004 al 2013.

Dialogherà con il pubblico sul tema: ‘Gesù le replicò: donna grande è la tua fede’, sulla traccia del Vangelo secondo Matteo.