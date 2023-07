Donne emiliane che ce l’hanno fatta In via Bonesi la mostra fotografica

Dopo il successo avuto lo scorso ottobre al Cortile del Leccio di Modena in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile e alla Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia, è approdata in via Bonesi a Vignola la mostra fotografica collettiva realizzata dall’azienda C.M.S. di Marano dal titolo "Da grande non voglio essere una principessa", che racconta le storie di dieci donne emiliane "che ce l’hanno fatta". Non sono celebrità, ma donne comuni che hanno inseguito i loro sogni con energia e passione. L’esposizione si potrà ammirare fino al 31 luglio.